الزراعة النيابية:فساد في عقد وزارة الزراعة مع شركة أهلية لصناعة المرشات المحورية

الزراعة النيابية:فساد في عقد وزارة الزراعة مع شركة أهلية لصناعة المرشات المحورية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فالح الخزعلي، اليوم الأربعاء، عن تعاقد وزارة الزراعة مع شركة غير كفوءة لتصنيع مرشات محورية، فيما بين تم احالة الملف الى هيئة النزاهة.وقال الخزعلي في بيان ، إن “شركة صناعة السيارات تعاقدت مع شركة لتصنيع المرشات المحورية للري (قطاع خاص)، وبعد التحقيق تبين عدم وجود تصنيع حقيقي بواقع 70 % ووزارة الزراعة تجاهلت الرأي الفني في الوزارة مع ارتفاع الأسعار قياساً بالأسواق العالمية”.وأضاف “ندعم خيارات الحكومة بالري الحديث بشرط خلو المشاريع من الفساد المالي”.

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