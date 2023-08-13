الزراعة النيابية:موقف السوداني ما بتعرض له العراق من قطع مائي ما زال صفراً

الزراعة النيابية:موقف السوداني ما بتعرض له العراق من قطع مائي ما زال صفراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر الجبوري، الاحد، ان مناطق الفرات الأوسط تعاني من خروج بعض محطات مياه الشرب عن الخدمة بسبب جفاف بعض الأنهر والفروع التابعة للفرات..وقال الجبوري في حديث صحفي، ان “مناسيب المياه قد انخفضت بشكل كبير، وتوقفت الكثير من محطات الماء الصالح للشرب في محافظات الفرات الأوسط وخرجت عن الخدمة جراء عدم وجود المياه”.وأضاف ان “انخفاض المناسيب والجفاف الحاصل في بعض مناطق محافظات الفرات الأوسط قد تسببت بحالات تلوث كبيرة، بسبب استخدام المياه الملوثة للشرب”.وبين ان “تركيا تسعى للضغط على العراق وخصوصا في الملف الأمني وملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، اثناء زيارة الرئيس التركي للعراق، بالإضافة الى الملف الاقتصادي، حيث تسعى انقرة لضمان تحقيق بعض المصالح قبل فتح ملف المياه مع بغداد”.ولفت الجبوري الى ان “تركيا لن تفتح ملف المياه مع العراق الا بعد ضمان تحقيق بعض أهدافها اثناء زيارة رئيسها أردوغان الى العاصمة بغداد”.

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