الزراعة النيابية: إيران وتركيا اتفقتا على تدمير العراق

الزراعة النيابية: إيران وتركيا اتفقتا على تدمير العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية رفيق هاشم الصالحي، الاربعاء، تركيا وإيران باستخدام ملف المياه لتعطيش محافظات الوسط والجنوب ، مؤكدا ان انحسار مياه نهري دجلة والفرات يعرض البلاد لكارثة إنسانية وبيئية.وقال الصالحي في حديث صحفي، إن “العراق يتعرض لحرب مياه من قبل تركيا  وإيران الامر الذي أدى الى جفاف الانهر”.وأضاف، ان ” النظام التركي والإيراني يستخدمان ملف المياه لتعطيش الشعب العراقي “، داعيا الحكومة إلى “استخدام الملف الاقتصادي كورقة ضغط على الجانب التركي والايراني معا من اجل زيادة الحصص المائية”.وتابع أن “قطع المياه باتت سمة ينفرد بها النظامين التركي والايراني وهي مخالفة للاعراف والقوانين الدولية”.وحذر الصالحي، من “العواقب الوخيمة على الاقتصاد العراقي جراء نقص المياه”.

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