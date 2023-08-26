الزراعة النيابية تدعو إلى تدويل ملف المياه ضد إيران وتركيا

الزراعة النيابية تدعو إلى تدويل ملف المياه ضد إيران وتركيا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية رفيق الصالحي، السبت، عن تفاصيل لقاء القيادات السياسية العراقية مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وقال الصالحي في تصريح  صحفي، إن “القيادات السياسية أبلغت تركيا بان سدودها اثرت تأثير كبير على العراق وأنقرة لم تلتزم بالاتفاقات الدولية بشأن الحصص المائية”. وأضاف ان ” الاطلاقات المائية 500 متر مكعب في الثانية من الجانب التركي وهي لا تلبي احتياجات العراق من الشرب والزراعة”. وأشار الصالحي، الى ان ” العراق سيقوم بتدويل ملف المياه  ضد إيران وتركيا إذا لم تلتزمان  بإطلاق الحصص المائية العادلة للعراق كونها ضمن البلدان المتشاطئة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *