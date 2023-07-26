الزراعة النيابية تطالب السوداني بالتحرك الفوري على إيران وتركيا بشأن ملف المياه

الزراعة النيابية تطالب السوداني بالتحرك الفوري على إيران وتركيا بشأن ملف المياه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الزراعة النيابية، ثائر الجبوري ، الاربعاء، ان “تشكيل مجلس أعلى بخصوص المياه أمر متأخر جدا، حيث كان يفترض ان يشكل هذا المجلس حين كانت المياه وفيرة وذلك لضمان توزيعها العادل بين المحافظات”.وأضاف في حديث صحفي، ان “هذا الملف يشكل خطورة بالغة على العراق، وتهديداً أكبر من عصابات داعش الإرهابية”.وأشار الى، أن “ملايين العراقيين في مناطق الوسط والجنوب يعانون من تداعيات الازمة، مايحتم على الحكومة الاسراع في المضي بقرارات المجلس الأعلى الخاص بالمياه ومتابعة هذا الملف مع إيران وتركيا بشكل فوري”، محذراً من “حدوث كارثة تهدد الشعب العراقي ككل”.

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