الزرفي:مفوضية الانتخابات “استهدفت” حركتنا بالنتائج الانتخابية

الزرفي:مفوضية الانتخابات “استهدفت” حركتنا بالنتائج الانتخابية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل الامين العام لحركة الوفاء العراقية، عدنان الزرفي، اليوم السبت،  مفوضية الانتخابات مسؤولية حرمان حركته من تمثيل جماهيرها وقواعدها في البرلمان المقبل، فيما اكد عدد من مرشحي الوفاء حصولهم على أصوات في دوائرهم الانتخابية، تمنحهم حق تمثيل ناخبيهم في مجلس النواب.وقال المرشح عن الحركة عامر محمد الكهية في بيان، إن “التصويت الخاص منحني  1362 صوتا وحتى الساعة الخامسة مساء في يوم التصويت العام كنت متقدما في الدائرة الانتخابية (12) وفي جميع المراكز”. واضاف انه “في التصويت العام وعند فرز بعض المراكز،  كانت الحصيلة 3291 صوتا،  وهناك صناديق اخرى في 400 محطة  لم يتم عدها بعد”،  مشيرا الى انه “تفاجأ بإعلان النتائج وبحصيلة 1656صوتا”.وتابع منتقدا “أداء المفوضية لتسببها بمصادرة ارادة الناخب العراقي”، محذرا في الوقت نفسه من “تقويض الديمقراطية في العراق  وجر البلاد الى منزلق خطير”. وأكد أن “النتائج بوضعها الحالي تكشف عن استهداف حركة الوفاء وأمينها العام الدكتور عدنان الزرفي ، وتعطيل مشروعها الوطني في بناء الدولة ومعالجة مشكلات العراق  السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية”.من جانبه وصف مرشح حركة الوفاء في محافظة النجف الاشرف محمد السيلاوي أداء المفوضية، بالـ”مخيب لآمال ورغبة العراقيين في تعزيز النظام الديمقراطي”.وبين ان “النتائج جاءت خارج التوقعات واستطلاعات الرأي، وكشفت عن مصادرة مقصودة لأصوات الناخبين، والوقوف ضد رغبتهم في اجراء تغيير في النظام السياسي ليكون قادرا على تلبية طموحات ومطالب الشعب العراقي”. واضاف أن “سوء أداء المفوضية  يتطلب موقفا موحدا  لتصحيح النتائج في ضوء ما حصده المرشحون من اصوات في دوائرهم الانتخابية”.وكانت حركة الوفاء  العراقية قد شاركت في السباق الانتخابي ،وطرحت برنامجا يتضمن  اعتماد رؤية جديدة  لإدارة الدولة تحقق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية  وتعالج مشكلة تراجع الخدمات الاساسية طيلة السنوات الماضية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *