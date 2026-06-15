الزيدي في مهمة سياسية واقتصادية كبرى.. العراق يفاوض من قلب البيت الأبيض

تتجه الأنظار إلى واشنطن منتصف تموز المقبل، حيث يحمل رئيس الوزراء علي الزيدي حزمة ملفات توصف بأنها من الأكثر حساسية وتأثيراً على مستقبل العلاقات العراقية الأميركية، في زيارة رسمية تأتي بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الزيارة ستشهد مباحثات موسعة تتناول مستقبل الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، وآليات إنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، فضلاً عن رسم ملامح مرحلة جديدة من التعاون الأمني بين البلدين.

وفي الجانب الاقتصادي، يبرز مشروع إنشاء صندوق مالي عراقي داخل الولايات المتحدة كأحد أبرز الملفات المطروحة، إذ يقضي المقترح بتخصيص جزء من عائدات النفط العراقي المصدر إلى السوق الأميركية لتمويل مشاريع استراتيجية في العراق، تشمل تطوير البنى التحتية، ودعم قطاع الكهرباء، وتمويل خطط التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات الخدمية المزمنة.

كما ستبحث الزيارة توسيع الشراكات الاستثمارية بين بغداد وواشنطن واستقطاب المزيد من الشركات الأميركية للعمل داخل العراق، بما ينعكس على توفير فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يرافق الزيدي وفد حكومي رفيع يضم وزراء ومستشارين ومسؤولين اقتصاديين، في مسعى لتحويل نتائج الزيارة إلى اتفاقات ومشاريع عملية تدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والإصلاحي.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تراهن فيه الحكومة العراقية على القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، بالتزامن مع توجهات لإنشاء صندوق تنمية ضخم يستوعب مساهمات مالية كبيرة ويهدف إلى تحفيز الاستثمار وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وجاذبية.