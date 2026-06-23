الزيدي وأردوغان يفتحان ملفات النفط والمياه.. وطريق التنمية يتصدر المشهد

في خطوة تعكس تنامي التقارب بين بغداد وأنقرة، أجرى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول أبرز الملفات الاستراتيجية المشتركة، وفي مقدمتها المياه والنفط ومشروع طريق التنمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن المباحثات ركزت على استئناف وتطوير آليات تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك – جيهان، بما يسهم في تعزيز وصول الخام العراقي إلى الأسواق الأوروبية ويدعم المصالح الاقتصادية للبلدين.

كما بحث الجانبان ملف المياه، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والتنسيق للوصول إلى تفاهمات واتفاقات تضمن المصالح المشتركة، فضلاً عن مناقشة فرص التعاون في مجالات الغاز والزراعة وتوقيع مذكرات تفاهم تسهم في توسيع الشراكة الاقتصادية والتنموية بين بغداد وأنقرة.

وشدد الزيدي وأردوغان على الأهمية الاستراتيجية لمشروع طريق التنمية، بوصفه أحد أكبر المشاريع الإقليمية الرامية إلى تعزيز الترابط التجاري والاقتصادي بين العراق وتركيا ودول المنطقة، مع التأكيد على المضي في خطوات تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام الاتصال، جدد الرئيس التركي دعوته للزيدي لزيارة أنقرة نهاية شهر تموز المقبل، لبحث الملفات الثنائية وتسريع خطوات التعاون المشترك، ولا سيما ما يتعلق بتنفيذ مشروع طريق التنمية، فيما دعا رئيس الوزراء الشركات التركية إلى توسيع استثماراتها في العراق والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، مؤكداً الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.