الزيدي والشرع.. رسائل متبادلة ترسم ملامح شراكة إقليمية جديدة

في خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز العلاقات الثنائية، بعث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي رسالة رسمية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد فيها أهمية تطوير التعاون بين بغداد ودمشق في المجالات الاقتصادية والأمنية، بما ينسجم مع التحديات الإقليمية الراهنة والمصالح المشتركة للبلدين.وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فقد نقل الرسالة رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد رشيد الشاطري، حيث تضمنت تأكيدات على ضرورة رفع مستوى التنسيق الثنائي في مواجهة الأزمات والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.وأشار البيان إلى أن الرسالة شددت على أهمية توسيع آفاق التعاون بين العراق وسوريا، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة، لاسيما في الملفات ذات البعد الأمني والاقتصادي.من جانبه، أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن تقديره للرسالة العراقية، موجهاً شكره إلى رئيس الوزراء والحكومة العراقية، ومؤكداً التزام بلاده بالعمل على تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة التي فرضتها التطورات الأخيرة في المنطقة.وأكد الشرع، بحسب البيان، أهمية استمرار التنسيق بين البلدين الشقيقين، بما يعزز فرص الاستقرار ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف المجالات الحيوية.