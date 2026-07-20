الزيدي وتميم من الدوحة: الحوار هو الطريق.. وهرمز يجب أن يبقى مفتوحاً

أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، أن خفض التوتر في المنطقة يبدأ بالحوار والدبلوماسية، مشددين على ضرورة التزام الولايات المتحدة وإيران بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم بينهما، بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ويحافظ على استقرار المنطقة.

وجاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عُقدت في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، تناولت سبل تعزيز العلاقات العراقية–القطرية، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التصعيد الأمني وأمن الطاقة والملاحة البحرية.

ورحب أمير قطر برئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق، مؤكداً حرص الدوحة على توسيع التعاون مع بغداد في مختلف المجالات، فيما قدّم الزيدي تعازيه بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معرباً عن شكره لحفاوة الاستقبال، ومجدداً رغبة العراق في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع.

وشارك في المباحثات، من الجانب القطري، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وعدد من كبار المسؤولين، فيما ضم الوفد العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين ومسؤولين حكوميين بارزين.