الزيدي يتدخل ويحسم الجدل.. العقيلي يعود إلى سامراء وقرار الاستبدال يتبخر

كشف مصدر,عن صدور قرار جديد من هيئة الحشد الشعبي يقضي بإلغاء مضمون التكليف السابق الخاص بيوسف مزبان، وإعادة علي العقيلي إلى موقعه قائداً لعمليات سامراء، في خطوة جاءت بعد ساعات من قرار استبداله.

وبحسب المصدر، فإن القرار أبقى يوسف مزبان في منصبه قائداً للواء (36)، فيما أوكل إلى العقيلي ملفاً حساساً يتعلق بإدارة عملية فك ارتباط ألوية سرايا السلام بالتيار الوطني الشيعي وإعادة تنظيم هيكليتها ضمن المؤسسة الرسمية.

وأشار المصدر إلى أن إعادة العقيلي جاءت بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء علي الزيدي، بهدف الحفاظ على الاستقرار الأمني في سامراء ومنع أي تداعيات أو توترات قد ترافق عملية إعادة الهيكلة الجارية.

وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض قد أصدر في وقت سابق أمراً إدارياً بتكليف العقيلي مستشاراً للمديرية العامة للعمليات، مع منحه صلاحية الإشراف على إجراءات إعادة تنظيم الألوية (313 و314 و315) التابعة لعمليات سامراء.

ويأتي القرار الجديد ليؤكد عودة العقيلي إلى واجهة الملف الأمني في سامراء، في ظل ترتيبات متسارعة لإعادة تنظيم الألوية المرتبطة بسرايا السلام ودمجها ضمن السياقات الإدارية والأمنية المعتمدة.