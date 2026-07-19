“الزيدي يختتم زيارة واشنطن: صفحة جديدة مع أميركا.. والشراكة تبدأ من بغداد”

اختتم رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، معلناً العودة إلى بغداد بعد أسبوع من اللقاءات السياسية والاقتصادية المكثفة، ومؤكداً أن ما تحقق في واشنطن سيمهد لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة.

وقال الزيدي، في تدوينة عبر منصة “إكس”، إن حكومته تعود إلى بغداد وهي تحمل رؤية واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع واشنطن، معرباً عن شكره لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وللشعب الأميركي على حفاوة الاستقبال.

وأكد أن الحكومة ماضية في ترجمة الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي أُبرمت خلال الزيارة إلى مشاريع عملية، بما يعزز المصالح المشتركة ويرسخ الثقة المتبادلة بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقاً أوسع مع الجانب الأميركي لدعم الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق الازدهار للعراق وتعزيز الأمن والتنمية في المنطقة.

وكان الزيدي قد وصل إلى واشنطن مطلع الأسبوع على رأس وفد حكومي واقتصادي رفيع، أجرى خلاله مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار المسؤولين، إلى جانب سلسلة لقاءات مع شركات ومستثمرين أميركيين، تُوجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والاستثمار والاقتصاد.