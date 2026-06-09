الزيدي يشدّ الحبال: إصلاح اقتصادي وأمني في آن واحد

دعا رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، خلال اجتماع حكومي رفيع مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، رجال الأعمال والشركات إلى المشاركة في مشروع “مليون قطعة أرض سكنية”، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنى التحتية ودعم قطاع الإسكان.

وشدد الزيدي على ضرورة المضي في ملف حصر السلاح بيد الدولة، لما له من دور في تعزيز الاستقرار ودعم البيئة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد.

وفي ملف مكافحة الفساد، أكد رئيس الوزراء أهمية عدم الاكتفاء بملاحقة صغار الفاسدين، داعياً إلى توسيع نطاق الإجراءات لتشمل المستويات العليا، مع مراجعة دقيقة للكلف التخمينية للمشاريع الحكومية.

كما دعا إلى استثمار إيرادات المنافذ الحدودية وأجور الخدمات في دعم المحافظات، وتعزيز مشاريع التمويل الذاتي، خصوصاً في قطاعات الكهرباء والماء والخدمات، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي ورفع الإيرادات المحلية.