الزيدي يشد الرحال إلى أنقرة.. النفط والأمن والاستثمار على طاولة شراكة عراقية–تركية جديدة

يستعد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لإجراء زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة بعد غد الثلاثاء، في محطة دبلوماسية مهمة يُنتظر أن ترسم ملامح مرحلة جديدة من التعاون بين بغداد وأنقرة، عبر حزمة من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية.

ووفقاً لمصدر حكومي، فإن الزيارة ستشهد مباحثات موسعة تتناول ملفات النفط والطاقة، وتعزيز التبادل التجاري، والتنسيق الأمني، فضلاً عن بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بما يعكس رغبة البلدين في توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية.

وتأتي الزيارة بعد جولة مباحثات أجراها وفد نفطي عراقي في تركيا، ناقش خلالها آلية متفقاً عليها لاستئناف تصدير النفط العراقي عبر المنافذ التركية الرسمية، في خطوة تمهد لاتفاقات مرتقبة خلال زيارة الزيدي، ضمن مساعي بغداد لتنويع منافذ تصدير النفط وتعزيز أمن صادراتها إلى الأسواق العالمية.