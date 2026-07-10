الزيدي يطلق بوابة اقتصادية جديدة مع أنقرة.. صندوق عراقي–تركي لتمويل المشاريع الاستراتيجية

أعلن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، توجه حكومته لتأسيس الصندوق العراقي–التركي، في خطوة تستهدف تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين بغداد وأنقرة.

وجاء الإعلان خلال استقبال الزيدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، والوفد المرافق له في بغداد، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وسبل توسيع الشراكة في القطاعات الحيوية.

وأكد الزيدي أن العلاقات العراقية–التركية تقوم على أسس تاريخية وجغرافية ومصالح مشتركة، مشيراً إلى امتلاك البلدين فرصاً كبيرة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر شمولاً.

ودعا رئيس الوزراء الشركات التركية إلى توسيع استثماراتها في القطاع الزراعي، مؤكداً أن العراق يمتلك مقومات واعدة للنهوض بهذا القطاع، وأن الحكومة تنفذ برامج لتطوير الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، وتعزيز سلاسل الإنتاج، إلى جانب توفير بيئة استثمارية جاذبة وتسهيلات تدعم دخول الاستثمارات النوعية.

من جانبه، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن العراق يمثل شريكاً استراتيجياً لتركيا ويحظى باهتمام كبير من القيادة التركية، مشيراً إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان يولي مشروع طريق التنمية أهمية خاصة لما يمثله من قيمة اقتصادية وجيوسياسية للمنطقة.

وأوضح بيرقدار أن بلاده مستعدة للدخول في شراكات استراتيجية واسعة مع العراق، تشمل قطاعات النفط والغاز والطاقة الكهربائية والربط الإقليمي، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة ودفع عجلة التنمية في البلدين.