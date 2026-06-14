الزيدي : يطلق حزمة قرارات صيفية للكهرباء والوقود والزراعة

اتخذ مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية السادسة برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، حزمة قرارات اقتصادية وخدمية شملت ملفات الكهرباء والوقود والزراعة، في إطار مساعٍ حكومية لمواجهة تحديات الصيف ودعم القطاعات الإنتاجية.

وشهدت الجلسة مراجعة واقع الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها ملف الطاقة الكهربائية، حيث جرى التأكيد على رفع وتيرة الإجراءات الرامية إلى زيادة ساعات التجهيز خلال أشهر الصيف، إلى جانب مواصلة تزويد المولدات الأهلية بالوقود المجاني وتوسيع آليات توفير المشتقات النفطية للمواطنين.

وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على تجديد اتفاقية تطوير شركة غاز البصرة وفق آلية الدفع العيني لتسديد المستحقات، كما قرر استمرار وزارة النفط بتجهيز الوزارات والمؤسسات الحكومية بالوقود والزيوت بأسلوب الدفع الآجل، بهدف ضمان استقرار الخدمات العامة وعدم تأثرها بالمتغيرات المالية.

وعلى الصعيد الزراعي، صادق المجلس على مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم تداول المواد الزراعية وأحاله إلى مجلس النواب، كما أقر إجراءات جديدة لحماية المنتج المحلي، أبرزها تنظيم استيراد الحنطة ومنع دخولها خلال موسم التسويق، دعماً للمزارعين وتعزيزاً للأمن الغذائي.

وفي إطار الإصلاح الإداري والاقتصادي، وافق المجلس على المضي بإجراءات انضمام العراق إلى ائتلاف الدول العربية لإصلاح وحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، بالتنسيق مع البنك الدولي، في خطوة تهدف إلى تطوير أداء المؤسسات الحكومية وتعزيز كفاءتها.