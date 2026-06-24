الزيدي يطوي صفحة “المقاومة”: لا مبرر للسلاح بعد رحيل الأميركيين

الزيدي يطوي صفحة “المقاومة”: لا مبرر للسلاح بعد رحيل الأميركيين
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