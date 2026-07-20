الزيدي يعود إلى بغداد.. اختتام جولة أميركية–قطرية وملفات الاقتصاد والإقليم على الطاولة

عاد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الأحد، إلى العاصمة بغداد، مختتماً جولة خارجية شملت الولايات المتحدة وقطر، حملت ملفات اقتصادية وسياسية وإقليمية بالغة الأهمية.

وجاءت عودة الزيدي بعد ساعات من زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث قدّم واجب العزاء بوفاة الأمير القطري الراحل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وعقد مباحثات تناولت العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية، في ظل تصاعد التوترات التي تشهدها المنطقة.

وسبق ذلك اختتام زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة استمرت خمسة أيام، أجرى خلالها الزيدي سلسلة لقاءات ومباحثات ركزت على إطلاق شراكة اقتصادية شاملة، تهدف إلى دعم الاقتصاد العراقي، واستقطاب الاستثمارات، وتنشيط سوق العمل، إلى جانب فتح منافذ جديدة لتصدير النفط الخام وتعزيز قدرات الإنتاج والتكرير.

وتأتي عودة رئيس الوزراء إلى بغداد وسط ترقب لاستكمال جولته الإقليمية المرتقبة، التي يُنتظر أن تشمل عدداً من دول الجوار لبحث ملفات الطاقة والأمن والتعاون الاقتصادي.