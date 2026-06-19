الزيدي يعيد رسم خارطة المؤسسات السيادية.. تغييرات تطال الأمن الوطني والبنك المركزي

كشف مصدر، عن سلسلة تغييرات واسعة في المناصب الأمنية والاقتصادية العليا، ضمن تحركات حكومية تهدف إلى إعادة ترتيب مفاصل الدولة وتعزيز كفاءة المؤسسات السيادية.

وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء علي الزيدي أصدر قراراً بتكليف قاسم العبودي مستشاراً للأمن الوطني، خلفاً لقاسم الأعرجي، في خطوة تعكس توجهاً جديداً في إدارة الملف الأمني خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن التغييرات شملت أيضاً جهاز الأمن الوطني، حيث تم تكليف باسم البدري برئاسة الجهاز خلفاً لعبد الكريم البصري، فيما أُسندت إلى الأخير مهمة رئاسة لجنة إسناد مكافحة الفساد، ضمن مساعٍ لتعزيز جهود ملاحقة ملفات الفساد ودعم الأجهزة الرقابية.

وفي الجانب الاقتصادي، أشار المصدر إلى صدور قرار بإعفاء محافظ البنك المركزي علي العلاق من منصبه، وتكليف نزار ناصر خلفاً له. ويُعد ناصر من الكفاءات المصرفية المتخصصة، إذ شغل سابقاً منصب المدير العام لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي.

وتأتي هذه التغييرات في إطار إعادة هيكلة عدد من المواقع الحساسة، وسط توجه حكومي لإعادة توزيع المسؤوليات في المؤسسات الأمنية والاقتصادية بما ينسجم مع أولويات المرحلة المقبلة.