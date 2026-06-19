الزيدي يواصل إعادة ترتيب الدولة.. تغييرات جديدة تطال الاستثمار والمؤسسات السيادية

تتواصل موجة التغييرات في المناصب العليا للدولة، مع إصدار رئيس الوزراء علي الزيدي سلسلة قرارات جديدة شملت مواقع اقتصادية وأمنية وسياسية حساسة، في إطار إعادة هيكلة عدد من المؤسسات المهمة.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فقد تقرر تكليف عادل الياسري برئاسة هيئة الاستثمار الوطنية خلفاً لحيدر مكية، في خطوة تُعد جزءاً من توجه حكومي لإعادة تنشيط الملف الاستثماري ورفع كفاءة إدارة المشاريع الاقتصادية.

وفي سياق متصل، جرى تعيين الشيخ مزاحم الكنعان مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون الدولة السياسية، ضمن ترتيبات جديدة تستهدف تعزيز الحضور السياسي والاستشاري في مؤسسة الرئاسة.

وتأتي هذه القرارات بعد ساعات من تغييرات واسعة طالت عدداً من أبرز المواقع السيادية، شملت تكليف قاسم العبودي مستشاراً للأمن الوطني خلفاً لقاسم الأعرجي، وتسمية باسم البدري رئيساً لجهاز الأمن الوطني بدلاً من عبد الكريم البصري.

كما امتدت التعديلات إلى البنك المركزي العراقي، حيث أُعفي علي العلاق من منصبه محافظاً للبنك، وكُلف نزار ناصر بإدارة المؤسسة النقدية، بعد مسيرة مهنية شغل خلالها منصب المدير العام لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً لإعادة رسم خارطة الإدارة العليا في الدولة، عبر ضخ وجوه جديدة في مواقع مفصلية ترتبط بالأمن والاقتصاد والاستثمار وصناعة القرار السياسي.