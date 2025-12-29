السامرائي يعلن انسحابه من الترشيح لرئاسة البرلمان

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس تحالف “العزم” مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، انسحابه من التنافس على منصب رئيس مجلس النواب العراقي.

وقال السامرائي في كلمة القاها داخل المجلس، إنه قرر الانسحاب جاء نزولا عند رغبة الإطار التنسيقي (الذي يضم القوى والكتل السياسية الشيعية) ومطالبة القوى السنية.

بدوره، اغلق رئيس السن النائب عامر الفايز، بحسب بيان مقتضب ، باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي.

وأضاف الفايز، أن المرشحين لرئاسة البرلمان، هم كل من: النائب عامر عبدالجبار، النائب سالم العيساوي، والنائب هيبت الحلبوسي.

وباشر مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، في وقت سابق من اليوم الأثنين، بافتتاح جلسته البرلمانية الأولى برئاسة رئيس السن عامر الفايز.

ودعا الفايز في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة النواب الجدد الى الالتزام بالتوقيتات الدستورية، واختيار رئيس المجلس ونائبيه.

وانطلقت الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 292 عضوا من أعضاء المجلس.