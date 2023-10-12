السبت المقبل..إنعقاد جلسة استثنائية بشأن الانتهاك الإسرائيلي لغزة

السبت المقبل..إنعقاد جلسة استثنائية بشأن الانتهاك الإسرائيلي لغزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد مجلس النواب، السبت المقبل موعداً لعقد جلسة استثنائية لمناقشة تطورات الاوضاع في فلسطين.وقال عضو مجلس النواب يوسف الكلابي في حديث صحفي، أنه “بعد ان تم تقديم طلبا مشفوعا باكثر من 50 توقيعاً للنواب، تم تحديد السبت القادم 14 تشرين 2023 جلسة استثنائية مخصصة لاصدار قرارات بخصوص مايتعرض له الشعب الفلسطيني من ابادة وجرائم ضد الانسانية من قبل الكيان الصهيوني الغاصب”.

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