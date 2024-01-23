السبت المقبل..استئناف الجلسات البرلمانية دون انتخاب الرئيس

السبت المقبل..استئناف الجلسات البرلمانية دون انتخاب الرئيس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم، عن موعد إستئناف جلسات البرلمان.وأفاد بيان للدائرة ، بان “رئاسة المجلس ستعقد اجتماعات منتظمة مع اللجان النيابية يوم  غد الأربعاء “.وأضاف البيان أن “استئناف جلسات المجلس الاعتيادية سيتم يوم السبت الموافق 27 كانون الثاني 2024”.

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