الستينيّون يُجيّلون شعرهم

د. نادية هناوي

من الأمور التي أسهمت في تجييل شعر الستينيات حتى صار ينظر إليه بوصفه ظاهرة هو ما كتبه بعض شعراء ذلك العقد عن أنفسهم أو ما كتبه النقاد عنهم في العقود اللاحقة. وارتبط ذكر التجييل الستيني بالحداثة بطريقة معممة وحادة لا تمييز فيها بين حداثة شاعر مثلا عن حداثة قاص، وكأن الأدباء كلهم على درجة واحدة من الإبداع. والسبب أن الأدوات المستعملة في تأكيد الإبداعيَّة هي في الغالب ليست منهجيَّة تامة الدقة فقد كان النقد العراقي آنذاك في بدايات السير في طريق المنهجيّة مكتفياً بمزاولة التأرخة الأدبيّة مع شيء من النقد الاجتماعي أحيانا والكثير من النقد الانطباعي، ومن ثمّ كان التواد والتحامل وربما التطرّف سمات مهمة في نقد الشعر والشعراء الستينيين.