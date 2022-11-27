السعودية تدعو رشيد لحضور القمة العربية الصينية في الرياض

السعودية تدعو رشيد لحضور القمة العربية الصينية في الرياض
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية الصينية التي ستُعقد في الشهر المقبل الهادفة لتعزيز العلاقات العربية الصينية.وذكر بيان رئاسي : أن “ذلك جاء خلال استقبال سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري، في قصر بغداد، وتم بحث العلاقات الثنائية التي تربط العراق والسعودية، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة تطويرها وتوسيع آفاق التعاون البنّاء والشراكة الإيجابية على النحو الذي يضمن المصالح العليا للشعبين الشقيقين”.واشار البيان الى ان “رشيد حمل السفير تحياته إلى العاهل السعودي، مؤكداً اهتمامه ببذل كل جهد يصب في تعزيز علاقات الأخوة وأواصر الصداقة التاريخية بين العراق والمملكة”.

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