السفارة الأمريكية تجدد موقف بلادها الداعم لاستقرار العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت السفارة الأمريكية في بغداد إنّ الولايات المتحدة تُكرّم، بعد ثماني سنوات على تحقيق العراق انتصاره الإقليمي على تنظيم داعش، قواتِ الأمن العراقية وأعضاءَ التحالف الدولي وكلَّ من قدّم التضحيات في سبيل مكافحة الإرهاب.وأكّدت السفارة في بيان أنّ الولايات المتحدة “تستمر في التزامها بالشراكة مع العراق، تعزيزًا لسيادته وبناءً لمستقبل أكثر ازدهارًا”، مشيرةً إلى أنّ التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين يأتي في إطار دعم جهود بغداد للحفاظ على الاستقرار ومنع عودة التهديد الإرهابي.

