السفارة الأمريكية تدين القصف الصاروخي على الخضراء اليوم

السفارة الأمريكية تدين القصف الصاروخي على الخضراء اليوم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت السفارة الامريكية، اليوم الخميس، على القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد.وقالت السفيرة الامريكية لدى العراق الينا رومانوسكي في تغريدة لها على تويتر ، إنه “أدين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية بالقرب من مجلس النواب العراقي”.وأشارت الى أنه “يجب على الشعب العراق إيجاد حلول لخلافاتهم السياسية ولتحقيق مطالبهم من خلال الوسائل السلمية فقط”.وأكدت على أن “مثل هذه الهجمات تقوض الديمقراطية وتحاصر العراق في دائرة دائمة من العنف”.

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