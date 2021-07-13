السفارة الأمريكية تعزي ذوي ضحايا حريق مستشفى الناصرية

السفارة الأمريكية تعزي ذوي ضحايا حريق مستشفى الناصرية
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بغداد/شبكة أخبار العراق-نعت السفارة الامريكية، في بغداد، اليوم الثلاثاء، ضحايا مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية بمحافظة ذي قار.وقال السفير ماثيو تولر في بيان،  “أشعر بعميق الحُزن لسماع أنباء الحريق المُروع في مستشفى الحُسين في الناصرية وأُعرِبُ عن عظيم الأسى للضحايا”.وأضاف “دعواتنا جميعًا في بعثة الولايات المتحدة في العراق مع ذوي أولئك المفقودين ومع المستجيبين الأوائل الشجعان والطاقم الطبي الذين يعتنون بالجرحى”.واكد التزام بلاده “بدعم شركائنا العراقيين وهم يستجيبون لهذه المأساة فضلاً عن جائحة كورونا المستمرة”.

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