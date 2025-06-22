السفارة الأمريكية تعلن عن إخلاء عدد إضافي من موظفيها

السفارة الأمريكية تعلن عن إخلاء عدد إضافي من موظفيها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأحد، عن إخلاء عدد إضافي من موظفيها من العراق، في إطار الإجراءات الاحترازية نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية عقب تدخل الولايات المتحدة في الحرب الإسرائيلية الإيرانية.وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في تصريح ، إن موظفين إضافيين غادروا العراق إثر تصاعد التوترات الإقليمية.وأضاف المتحدث، أن وزارة الخارجية الأمريكية تواصل مراقبة الوضع الأمني في العراق، مؤكداً أن السفارة الأمريكية والقنصلية العامة مفتوحتان وتعملان كالمعتاد.وفجر اليوم الأحد، وجهت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في “فوردو ونطنز وأصفهان”، والتي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها “دقيقة وناجحة”. 

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