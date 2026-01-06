السفارة الأمريكية تهنئ العراق بعيد تأسيس الجيش

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هنأت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الخامسة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي.وقالت السفارة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، “بينما يحتفل العراق بالذكرى الخامسة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي، نُشيد بخدمة وتضحيات قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة في الدفاع عن العراق وحماية سيادته”.وأضافت، أن “الولايات المتحدة تقر بالدور الحيوي لتلك القوات في تحقيق النصر الميداني الذي تحقق بشق الأنفس على تنظيم داع وفي دعم عراق مستقر”، مؤكدة “التزامنا بالعمل مع القوات الأمنية العراقية فيما يواصل العراق بناء مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا لشعبه”.

