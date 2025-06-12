السفارة الأمريكية في بغداد تقرر تقليل حجم بعثتها لسوء الوضع الأمني

السفارة الأمريكية في بغداد تقرر تقليل حجم بعثتها لسوء الوضع الأمني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد، الخميس، ان “الرئيس ترامب ملتزم بالحفاظ على سلامة الأميركيين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها. وانطلاقًا من هذا الالتزام، نقوم بتقييم الوضع المناسب باستمرار للموظفين في جميع سفاراتنا. واستنادًا إلى آخر تقييم لدينا، قررنا تقليل حجم وجود بعثتنا في العراق لوجود تهديد امني للسفارة .”جاء ذلك بعد أنباء عن أن السفارة الأميركية في بغداد تستعد لعملية إخلاء رسمي، في ظل ما وصفته وسائل إعلام غربية بـ “تصاعد المخاطر الأمنية”.يذكر ان الحشد الشعبي الإيراني يستعد حاليا لضرب السفارة الأمريكية وقواعدها في العراق بأمر من قيادة الحرس الثوري.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *