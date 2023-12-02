السفيرة الأمريكية:قدمنا للعراق مساعدات إنسانية أكثر من (114) مليون دولار خلال 2023

السفيرة الأمريكية:قدمنا للعراق مساعدات إنسانية أكثر من (114) مليون دولار خلال 2023
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- نشرت سفيرة الولايات المتحدة الينا رومانوسكي، اليوم، أول معلومة ضمن سلسلة “حقائق العلاقات العراقية الامريكية”.وقالت السفيرة في منشور لها على منصة “اكس”، أن “الولايات المتحدة تتعاون مع العراق لدعم النازحين العراقيين وإعادة بناء المجتمعات؟ لقد قدمنا أكثر من 100 مليون دولار هذا العام كمساعدات إنسانية في العديد من المناطق والمجتمعات”.

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