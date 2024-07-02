السفيرة الأمريكية تبحث التعاون القضائي مع العراق

السفيرة الأمريكية تبحث التعاون القضائي مع العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، مع سفيرة الولايات المتحدة في العراق الينا رومانوسكي تطوير التعاون بين البلدين.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الثلاثاء الموافق 2/7/2024 سفيرة الولايات المتحدة في العراق الينا رومانوسكي”.وأضاف أن “الطرفين بحثا عدد من القضايا القانونية الخاصة بتطوير التعاون بين البلدين”.

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