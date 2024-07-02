السفيرة الأمريكية تبحث التعاون القضائي مع العراق

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أكثر من مليار دولار الصادرات البرازيلية للعراق خلال العام الماضي
حزب الدعوة:دعوة المالكي لإجراء انتخابات مبكرة ما زالت قائمة
ائتلاف النصر:تمرد حكومة الإقليم بسبب المجاملات وضعف حكومة المركز
القانونية النيابية:غياب النواب عن جلسات البرلمان تكريسا للفساد
مالية الإقليم تودع أكثر من (70) مليار دينار في حساب الخزينة الاتحادية عن إيراداتها غير النفطية لشهر أذار الماضي
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أكثر من مليار دولار الصادرات البرازيلية للعراق خلال العام الماضي
ائتلاف النصر:تمرد حكومة الإقليم بسبب المجاملات وضعف حكومة المركز
مالية الإقليم تودع أكثر من (70) مليار دينار في حساب الخزينة الاتحادية عن إيراداتها غير النفطية لشهر أذار الماضي
السوداني يترأس الاجتماع الدوري لصندوق التنمية
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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نائب:الجامعات الأهلية مشاريع ربحية ومستوى علمي متدني
السوداني:حقوق الإنسان “محترمة” في ظل حكومتنا الإطارية بدليل الإعدامات الجماعية !!!!
مصدر أمني كردي:مخابرات البارزاني من اغتالت زوج النائبة فيان صبري
مصدر أمني:شرطة ديالى تعتقل عدداً من الشباب المتظاهرين السلميين جراء إنعدام الخدمة الكهربائية
مصدر أمني:الحشد الشعبي وراء حرائق البلد
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- اذاعة INN