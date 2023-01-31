السفيرة الأمريكية تدعو إلى بناء منظومة كهرباء وطنية لاتعتمد على دول الخارج

السفيرة الأمريكية تدعو إلى بناء منظومة كهرباء وطنية لاتعتمد على دول الخارج
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي، اليوم الثلاثاء، الى بناء منظومة كهرباء على مستوى عالمي لخدمة العراقيين. وقالت السفير الأميركية في تغريدة لها،إن “العراقيين يستحقون اقتصادا متنوعا وحديثا ووظائف ذات أجور جيدة”. وأضافت “لتحقيق ذلك من الضروري بناء منظومة كهرباء على مستوى عالمي”، مبينة أن “الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل والحكومة العراقية للقيام بهذا المسعى المهم”. ويشهد قطاع الكهرباء في العراق تراجعاً كبيراً ونقصاً في الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل وجود شبكة كهربائية متهالكة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *