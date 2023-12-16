السفيرة الأمريكية تشيد بإلقاء القبض على المجموعة الحشدوية التي استهدفت مبنى السفارة

السفيرة الأمريكية تشيد بإلقاء القبض على المجموعة الحشدوية التي استهدفت مبنى السفارة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أشادت السفيرة الامريكية لدى العراق، ألينا رومانوسكي،الخميس (14 كانون الأول 2023) بإعلان الحكومة العراقية في إلقاء القبض على عدد من المسؤولين عن الهجوم على السفارة الامريكية بالعاصمة بغداد الأسبوع الماضي.وقالت رومانوسكي في تغريدة على منصة (إكس) “نشيد برئيس الوزراء، وأجهزة الأمن العراقية والسلطة القضائية لنجاحهم في القبض على عدد من المسؤولين عن الهجمات الإرهابية ضد سفارتنا وجهاز الأمن الوطني والمباني الحكومية الأخرى”.وأكدت إن “الولايات المتحدة ملتزمة بالتنسيق الوثيق مع الحكومة العراقية لضمان تقديم الجناة إلى العدالة”.وأشارت الى أن “الافراد الأمريكيين الموجودين في البلاد بناء على دعوة من العراق آمنون، وأن سيادة العراق واستقلاله محمية”.وكانت السفارة الامريكية بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد تعرضت في السابع من الشهر الجاري الى قصف بعدة صواريخ ما أثار غضب واشطن مع تعهد الحكومة العراقية بملاحقة مرتكبي الهجوم.وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أعلن في وقت سابق  في بيان ان “المعلومات الأولية تشير إلى أن المجموعة تنتمي الى احدى فصائل الحشد الشعبي وبعد أن أصدرت الجهات القضائية أوامر تحرٍّ وقبض بحقهم قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على عدد منهم”.ولفت الى “التوصّل إلى من ساعد الجناة وقدّم لهم الدعم اللوجستي للوصول إلى منطقة التنفيذ وإخلائهم منها وتم إيداعهم التوقيف بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

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