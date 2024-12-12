السفير الإيراني:سندافع عن العراق من خلال حشدنا الشعبي ضد إرهاب جبهة تحرير الشام

السفير الإيراني:سندافع عن العراق من خلال حشدنا الشعبي ضد إرهاب جبهة تحرير الشام
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السفير الايراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، الخميس، مساندة بلاده للعراق أمام أي خطر إرهابي قد يهدد الأراضي العراقية بعد التغيير الجديد في سوريا، فيما أشار الى أنه لا مخاوف على العراق الذي يمتلك الحشد الشعبي.وقال السفير الإيراني في تصريح له، إن “لدى العراق حشدنا الشعبي والحرس الثوري التي تؤهله لمقاتلة اخطر التنظيمات المسلحة والارهابية”، مضيفا، أنه “لا خوف على العراق بوجود قوات الحشد الشعبي “.وشدد على أن “إيران لن تسمح للإرهاب بضرب العراق وسنعمل للقتال مع العراقيين”، مذكرا، أن “ايران اصدرت عدة بيانات رسمية أكدت من خلالها على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه”.وأضاف،إن “الدفاع عن العراق والعتبات المقدسة فيه، أمر واجب إذا ما حاولت العصابات الارهابية الدخول إلى المدن العراقية والعبث بأمنها”.ولأن مخاوف العراق من اختراق حدوده تعاظمت، بدأت بغداد في تحصين الحدود المشتركة مع سوريا، في ظل تسارع الأحداث وسيطرة الفصائل المسلحة على مركز القرار في سوريا وإسقاط نظام بشار الأسد.

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