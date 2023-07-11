السفير البريطاني:شركات بلادي ترغب العمل بالعراق

السفير البريطاني:شركات بلادي ترغب العمل بالعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، ان الشركات بلاده ترغب العمل في العراق والقيام بعدد من المشاريع الحيوية.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، أن”رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، سفير المملكة المتحدة لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون بمناسبة انتهاء اعماله في بغداد”، موضحة ان “رئيس الجمهورية حمل السفير البريطاني تحياته إلى ملك المملكة المتحدة ملك تشارلز الثالث”.وأعرب رئيس الجمهورية عن أمنياته “بالتوفيق والنجاح للسفير في مهامه الدبلوماسية المُقبلة”، معبراً عن تقديره “للجهود التي بذلها ريتشاردسون للارتقاء بالعلاقات بين البلدين طوال فترة عمله في العراق”.واكد على “أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون البنّاء بين البلدين، وضرورة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق مصالح الشعبين الصديقين”، مشيرا إلى “أهمية تشجيع الشركات البريطانية للعمل والاستثمار في العراق خاصة مع ما تشهده البلاد من استقرار أمني واضح طيلة السنوات الأخيرة”.وتطرق رئيس الجمهورية إلى “أهمية التعاون بين الجامعات العراقية والبريطانية والاستفادة من خبرات الجامعات البريطانية في مواضيع المياه والمناخ والطاقة”. بدوره، اكد السفير البريطاني على “متانة العلاقات الثنائية”، مجددا “دعم بلاده المتواصل للعراق في مُختلف المجالات خصوصاً في مجال الحرب ضد الإرهاب، والحد من التغيرات المناخية”.وبين السفير البريطاني ان “الشركات البريطانية ترغب العمل في العراق والقيام بعدد من المشاريع الحيوية”، مُقدما شكره “لرئيس الجمهورية على دعمه لجهوده الدبلوماسية في توطيد العلاقات بين البلدين وتسهيل أداء مهام عمله في العراق”

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