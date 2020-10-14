السفير البريطاني “يرحب”باتفاق سنجار

السفير البريطاني “يرحب”باتفاق سنجار
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رحب السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيكي، الأربعاء (14 تشرين الأول 2020)، باتفاق تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار، فيما أكد دعم بلاده لهذا الاتفاق.وقالت حكومة إقليم كردستان، في بيان ، إن “رئيس حكومة الإقليم، استقبل في مكتبه، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي”.وأضافت، أنه “جرى في اللقاء بحث آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، كما جرت مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كردستان والمملكة المتحدة”.وأوضح البيان، أنه “تم التشديد على أهمية استقرار الوضع في العراق، وحل المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة والاتحادية على أساس الدستور”.وأبدى السفير البريطاني بحسب البيان “دعم بلاده لاتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار كخطوة لتحقيق استقرار المنطقة وإعادة إعمارها، تمهيداً لعودة النازحين إلى ديارهم”.وتابع البيان، أن “رئيس حكومة الإقليم سلط الضوء على عملية الإصلاح التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كردستان، والتي تهدف أساساً لتنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية الاقتصادية للإقليم”.

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