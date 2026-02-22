السفير التركي: تفاهمات مع بغداد لاستعادة سجناء الدواعش الأتراك

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن السفير التركيُّ في العراق، أنيل بورا إينان، وجود تفاهماتٍ متقدِّمةٍ بين بغداد وأنقرة لاستعادة السجناء من عصابات “داعش” الإرهابيَّة من ذوي الجنسيَّة التركيَّة، والذين يتجاوز عددهم (180) إرهابيّاً محتجزين حاليّاً في السجون العراقيَّة.وأوضح إينا، أن “اجتماعاً سيُعقد الشهر المقبل في بغداد لوضع اللمسات النهائيَّة على آليّات التنفيذ، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونيَّة بشكلٍ منظمٍ ودقيق”. وقال إينان، خلال جلسةٍ نقاشيَّةٍ أقامها “صالون البيت العراقيِّ” بعنوان “دعم مستقبل العراق.. الاستقرار والتعاون الاقتصاديّ والمشاركة المدنيَّة”، إن “استعادة الرعايا الأتراك، بمن فيهم الأطفال المصاحبون لهم، تُمثل خطوةً أساسيَّةً لمعالجة تداعيات مرحلة ما بعد داعش، وتخفيف الضغط عن المنظومة الأمنيَّة والقضائيَّة العراقيَّة، مع الالتزام الكامل بسياقاتٍ قانونيَّةٍ واضحةٍ للتحقّق من الهويات وترتيب الإجراءات القضائيَّة”. وأكّد السفير التركيُّ “دعم بلاده الاستقرار الذي يشهده العراق”، مشيراً إلى “تحسُّن الوضع الأمنيِّ وتطوّر علاقاته الإقليميَّة والدوليَّة، وإلى اعتماد بغداد سياسةً خارجيَّةً متوازنةً مع دول الجوار”. 

