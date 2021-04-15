السكك العراقية:حكومة الكاظمي لن تستطيع إيقاف الربط السككي مع إيران لأنه بأمر خامئني!

السكك العراقية:حكومة الكاظمي لن تستطيع إيقاف الربط السككي مع إيران لأنه بأمر خامئني!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت الشركة العامة للسكك الحديدية العراقية، اليوم الخميس، أن مشروع الربط السككي مع إيران لن يعطل لأنه بامر خامئني  وسيضر بالاقتصاد العراقي اضافة الى التهديد الأمني والمجتمعي ، فيما أشارت إلى أن الخط جزء من منظومة “طريق الحرير الإيراني”.وقال مدير عام السكك، جواد طالب ، في تصريح صحفي، إن “الربط السككي في جميع دول العالم يمثل ركيزة اساسية في تطور البلدان وانتعاشها الإقتصادي والحضاري”، مشيراً إلى أن “ربط الخط مع إيران هو جزء من منظومة طريق الحرير الايراني الصيني”.وأكد أن “ربط خط السكك مع إيران سيؤثر على مشروع ميناء الفاو”، وكذلك ايران لديها أكثر من 11 ميناء ولديها ربط سككي مع اكثر من 6 دول”.وأشار مدير عام السكك، إلى أن “مشروع الربط السككي له جدوى إقتصادية كبيرة لايران قبل العراق من الناحية التجارية، وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد أعلن الشهر الماضي، إكمال اتفاقية ربط السكك الحديدية بين العراق وايران، فيما كشف مسؤول ایراني، قرب البدء بتنفیذ مشروع الخط والربط السككي بین الشلامجة الایرانیة ومحافظة البصرة.

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