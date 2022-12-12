السلطة القضائية والسفارة السودية يبحثان قضايا المتهمين بالإرهاب من حملة الجنسية الأوروبية

السلطة القضائية والسفارة السودية يبحثان قضايا المتهمين بالإرهاب من حملة الجنسية الأوروبية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، مع سفيرة السويد في العراق جيسيكا سفاردسترم، اليوم، قضايا المتهمين بقضايا الإرهاب من حملة الجنسية الاوربية.وذكر اعلام القضاء في بيان ، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل، اليوم ، سفيرة السويد جيسيكا سفاردسترم”.وأضاف، ان “زيدان بحث مع السفيرة متابعة قضايا المتهمين بقضايا الإرهاب من حملة الجنسية الاوربية”.

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