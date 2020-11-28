السماء البنفسجية في بلده سويدية

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المالية النيابية:كل وزارة في العراق عبارة عن “دولة مستقلة”!!
الحراك الجيد:مافيات العائلة البارزانية تمارس مختلف أنواع التهريب مع تركيا
متظاهرو الناصرية يطالبون الكاظمي بتقديم إستقالته فورا لعدم حمايته على أرواح العراقيين من بطش ميليشيا الصدر
الاقتصاد النيابية:أربيل تحصل على 4 مليارات دولار سنوياً من بغداد دون مقابل
وزير المالية يعلن طرح سندات بقيمة 3-5 مليارات دولار على العراقيين
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المالية النيابية:كل وزارة في العراق عبارة عن “دولة مستقلة”!!
الحراك الجيد:مافيات العائلة البارزانية تمارس مختلف أنواع التهريب مع تركيا
الاقتصاد النيابية:أربيل تحصل على 4 مليارات دولار سنوياً من بغداد دون مقابل
وزير المالية يعلن طرح سندات بقيمة 3-5 مليارات دولار على العراقيين
نائب:توافق سياسي على تمرير موازنة 2021
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مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
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دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
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