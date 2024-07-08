السوادني يجتمع بالمجلس الوزاري للاقتصاد

السوادني يجتمع بالمجلس الوزاري للاقتصاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للاقتصاد. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للاقتصاد”.

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