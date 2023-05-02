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بالوثيقة..الحلبوسي ينقل أحد نوابه من العلاقات الخارجية إلى الأمن النيابية
تحالف الفتح:اللجنة الإطارية “الاختصاصية”ستقدم تقريرها قريبا بشأن تقييم المحافظين وتغيير الفاشلين
وزارة النفط:أكثر من (7) مليارات دولار إيرادات بيع النفط للشهر الماضي
وزارة الزراعة تطالب الحكومة بإلغاء التعرفة الكمركية لمستوردي “الحيوانات الحية” !
ليف:بلادي مستمرة في دعم أمن واستقرار العراق
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وزارة النفط:أكثر من (7) مليارات دولار إيرادات بيع النفط للشهر الماضي
وزارة الزراعة تطالب الحكومة بإلغاء التعرفة الكمركية لمستوردي “الحيوانات الحية” !
السوداني:أمام العراق وإيطاليا فرصاً كبيرة وواعدة للتعاون في عدة مجالات
رشيد يدعو إلى تشكيل مجلس للتعاون التجاري والاقتصادي مع ايطاليا
2.7 مليار دولار حجم الصادرات التركية للعراق خلال (3) أشهر الماضية وهي تمنع تزويد البلاد بحصته المائية
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قضاء زيدان يرفع الحجز عن عقارات ” بطل سرقة القرن”نزولا لتوجيه زعماء الإطار
الادعاء العام يستجيب لطلب ميليشيا كتائب حزب الله في إحالة (الكاظمي)للتحقيق عن مقتل الإرهابي سليماني
مصدر مسؤول:وزير النقل فاشل لايصلح أن يكون حتى رئيس قسم
اليوم..تظاهرة لموظفي الدولة في بغداد مطالبين بتعديل سلم الرواتب
مصدر مطلع:الحلبوسي باع العراق بحراً وبراً
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