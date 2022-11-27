السوداني:أنا أبن المشروع الإيراني وزيارتي لطهران لتنفيذ متطلباته

السوداني:أنا أبن المشروع الإيراني وزيارتي لطهران لتنفيذ متطلباته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعتزم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة إيران خلال اليومين المقبلين بناء على دعوة رسمية وجهت له من قبل الرئيس الإيراني.وقال مصدر حكومي مطلع، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعتزم إجراء زيارة رسمية الى طهران خلال اليومين المقبلين (الاثنين او الثلاثاء) يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين الإيرانيين لبحث ملفات مختلفة بين البلدين”.وبين المصدر أن “أبرز الملفات التي سيناقشها السوداني في طهران، استمرار الوساطة العراقية بين ايران والسعودية، خصوصاً هو يعتزم زيارة الرياض بعد ايران بأيام قليلة، كما سيتم بحث الملفات الاقتصادية بين البلدين وملف الطاقة وغيرها من الملفات التي تتعلق بالأمن وضبط الحدود دون ان يناقش قطعها المياه عن العراق وإصرارها على ذلك”.

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