السوداني:أنا أبن المشروع الإيراني وزيارتي لطهران لتنفيذ متطلباته

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شقيق “المهندس” يرفع دعوى قضائية ضد جهاز المخابرات بشأن مقتل الإرهابي قاسم سليماني
الأعرجي ونيجيرفان يبحثان الانتهاكات الإيرانية والتركية في شمال العراق
نائب:موقف العراق ضعيف جداً أمام التجاوزات الكويتية
تحالف الانبار:السوداني اوعدنا بحل معاناة المحافظة جراء غطرسة الحلبوسي
السعودية تدعو رشيد لحضور القمة العربية الصينية في الرياض
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والالتزام بقرارات أوبك بلس
الأحزاب الكردية ترفض حكم العائلة البارزانية وتدعو إلى تشكيل مجلس أعلى للإقليم
مصدر أمني:ميليشيا متنفذة وراء حرائق مطار بغداد الدولي
وزير الداخلية:القانون فوق الجميع وعلى العشائر احترام ذلك
حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي
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