السوداني:إحالة أربعة وزراء للقضاء بتهمة الفساد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (9 آب 2025)، عن إعفاء 41 مديراً عاماً واحالة 4 وزراء للقضاء.وقال السوداني في كلمة له خلال مؤتمر تقييم الأداء الحكومي ، إنه “منذ بداية وضعنا عمل الحكومة إصلاح مؤسساتها والارتقاء بها هدف محوري”، مشيرا الى أنه “لا يمكن تنفيذ البرنامج الحكومي دون وجود أدوات فاعلة وناجحة”.وأضاف، أنه “وضعنا تقييم القيادات العليا للدولة بعد مباشرة الحكومة ولم نلجأ لأي قرارات متسرعة”، مؤكدا، أن “لجنة خاصة أجرت تقييماً شفافاً لأداء المديرين العامين والمستشارين والوزراء”.وأشار السوداني، أن “لجنة التقييم تتكون من أساتذة جامعيين وخبراء وأشرفت شخصياً على متابعة عملها”، مضيفا، أن “حرصنا على درجات النزاهة والحياد في مسألة التقييم بعيداً عن الاستهداف والمزاجية”.وبين، أن “تقرير اللجنة ترتب عليه إعفاء بعض المسؤولين وتثبيت آخرين”، لافتا الى أن “اللجنة أجرت 1135 تقييماً أفضى إلى إعفاء 41 مديراً عاماً”.وتابع، أن “عملية تقييم المسؤولين دفعتهم لمتابعة المشاريع ميدانياً”، منوها على أن “لجنة التقييم أوصت بشمول ستة وزراء بالتعديل الوزاري”.وأوضح السوداني أن “بعض القوى السياسية قدمت بدلاء بمستوى أقل بكثير ممن تم تقييمهم من الوزراء”، مبينا، أنه “تم إحالة أربعة وزراء للقضاء بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أدائهم”.ولفت، الى أنه “حددنا الجهات المقصرة وصادقنا على نتائج التحقيق مع الوزراء وهي معروضة أمام القضاء”.

