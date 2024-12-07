السوداني:إيران والعراق وسوريا ثلاثة أجسده في روح واحدة

السوداني:إيران والعراق وسوريا ثلاثة أجسده في روح واحدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الجمعة، موقف العراق “الرسمي والثابت” مع وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، والتداول بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، خصوصاً في ما يجري على الساحة السورية”.وأكد رئيس الوزراء، حسب البيان، أن “موقف العراق الرسمي والثابت هو مع وحدة سوريا وأمنها واستقرارها”، مشدداً على “أهمية احترام سيادة الأراضي السورية”.وأشار رئيس الوزراء إلى “مواصلة العراق بذل الجهود الدبلوماسية الحثيثة في سبيل احتواء الأزمة في سوريا، لتأثيرها الصريح على الأمن العراقي”، لافتاً إلى أن “ما يحدث في سوريا لا ينفصل عمّا شهدته غزّة ولبنان من أحداث تسببت في تهديد أمن المنطقة وزعزعة استقرارها”.

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