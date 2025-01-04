السوداني:الإيقاف عن حرق الغاز العراقي في نهاية 2028!

السوداني:الإيقاف عن حرق الغاز العراقي في نهاية 2028!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، أن الحكومة حددت سقفاً لا يتجاوز 2028 لإيقاف حرق الغاز وبنسبة صفر بالمئة في حرق الغاز المصاحب، مشيراً إلى أنه لا يمكن لبلد ينتج أكثر من 4 مليون برميل يومياً الاستمرار باستيراد المشتقات النفطية والغاز.وقال السوداني في كلمة له خلال افتتاح وإطلاق عدة مشاريع في القطاع النفطي بقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين بحسب بيان لمكتبه ، إن “الحكومة عملت منذ الأيام الأولى لمباشرتها بمهامها، على إعادة النظر بفلسفة الاقتصاد العراقي القائمة على الريعية، ووضع خطوات عملية وليست تنظيرية في مسألة تنويع الاقتصاد”.وثمّن السوداني “هذا الجهد الوطني والمثابرة والإخلاص والتفاني في العمل وخلق المنجز الذي كان حكراً على شركات أجنبية”، مشيراً إلى أن “قيمة المنجز تكمن في المنتجات التي ستغطي حاجة السوق بتصنيع وتنفيذ عراقي”.

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