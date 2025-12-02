السوداني:الشعب العراقي ” لايستغني عن الحكومة نتيجة حبه العميق لها”!!!

السوداني:الشعب العراقي ” لايستغني عن الحكومة نتيجة حبه العميق لها”!!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء ( 2 كانون الأول 2025 )، أن الانتخابات عكست مدى ترسيخ التجربة الديمقراطية في العراق.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: أن “السوداني استقبل اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الجديد لدى العراق، دانييل كريبر”.وعبر السوداني عن “ترحيبه بالسفير، متمنياً له التوفيق في مهامه، وبما يسهم في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، والعمل على تنميتها في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة”.وأكد رئيس مجلس الوزراء “التزام العراق بمواصلة تعزيز الشراكة مع ألمانيا، ولا سيما في مجالات الأمن والهجرة والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتغير المناخي، مع التركيز على قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة”.وأشار السوداني إلى أن “العراق ينعم بالأمن والاستقرار، ودوره محوري ومهم في المنطقة، مبيناً أن الانتخابات النيابية التي جرت بسلاسة وشفافية عكست مدى ترسيخ التجربة الديمقراطية، خصوصاً في ظل المشاركة الشعبية الواسعة، وهي دليل على ثقة الشعب العراقي بالعملية السياسية”.من جانبه، هنأ السفير الألماني، بحسب البيان، “رئيس مجلس الوزراء على نجاح إجراء الانتخابات النيابية، وأشاد بجهود السوداني في إبعاد العراق عن ساحة الصراع والأزمات في المنطقة، مبيناً أن وفداً اقتصادياً ألمانيا سيزور العراق العام المقبل لبحث سبل تعزيز التعاون والمضي نحو تحقيق التنمية والازدهار”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *