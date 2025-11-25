السوداني:العراق حريص على تطوير العلاقات مغع الأمم المتحدة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان،الثلاثاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق محمد الحسان”.وأضاف البيان، أن “اللقاء شهد استعراض مجمل ملفات التعاون بين العراق وبرامج المنظمة الدولية العاملة في العراق، بمختلف المجالات التنموية”.ووفق البيان فقد أكد رئيس مجلس الوزراء “حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع الأمم المتحدة، خاصة مع إنهاء عمل بعثة يونامي في العراق، والاستمرار بمتابعة التعاون في إطار البرامج المشتركة مع الأمم المتحدة”.وأشار السوداني إلى “استمرار الحوارات الإيجابية بين القوى الوطنية الفائزة بالانتخابات، من أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية على وفق نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، في ضوء العمل الوطني الإيجابي ومرجعية القانون والدستور”.

